Il colpo sembrava chiuso, ma l’annuncio cambia tutto: scossone Napoli

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento di calciomercato.

Il Napoli, di fatto, è il Re di queste prime settimane di calciomercato. Il club partenopeo, oltre a quello di Luca Marianucci per 9 milioni di euro, ha già chiuso il colpo dell’estate, ovvero l’arrivo a parametro zero del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne.

Anche in queste ultime ore, di fatto, il Napoli è al centro di tantissime indiscrezioni di calciomercato. Una di queste sembra essere molto calda ed è quella che porta all’ipotesi di vedere in azzurro Milinkovic-Savic. Tuttavia, al netto delle ultime indiscrezioni che vorrebbero l’affare in chiusura, sul possibile arrivo del serbo nel team di Conte bisogna segnalare un annuncio giorno importante.

Napoli, annuncio importante sul possibile arrivo di Milinkovic-Savic: le ultime

Elena Rossi ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’ sulla trattativa tra il Napoli e l’estremo difensore Milinkovic-Savic:

“Prima di tutto, di fatto bisognerà vedere cosa farà il Napoli con Meret. Bisognerà vedere se il portiere serbo accetterà di fare il secondo, visto che ha già perso il posto nella sua Nazionale“.

La giornalista di Torino Granata ha poi concluso il suo intervento sul futuro del portiere della squadra di Marco Baroni: