Mercato Napoli, Conte chiama Chiesa: cosa trapela sull’affare

Il tecnico azzurro Antonio Conte ha già parlato con l’esterno del Liverpool, Federico Chiesa: l’indiscrezione infiamma il mercato azzurro

Il Napoli è entrato a gamba tesa nella sessione estiva di calciomercato. Gli azzurri sembrano voler chiudere il cerchio presto, per consegnare all’allenatore una squadra quasi pronta già in ritiro.

Come riportato da Il Mattino, Conte ha messo nel mirino altri due rinforzi ben precisi: esterni offensivi da inserire nel suo 4-3-3. Èd è in questo contesto che ritorna prepotentemente il nome di Federico Chiesa.

Napoli, Chiesa nel mirino: contatto diretto con Conte

L’esterno della Nazionale avrebbe recentemente avuto un contatto diretto con Conte. Nulla di ufficiale, ma un segnale che lascia intendere interesse reciproco.

Secondo Il Mattino, i due si sarebbero sentiti per parlare del progetto e della possibilità, concreta, di lavorare insieme. C’è però un nodo non da poco: il Liverpool. Il club inglese non darà via libera su un eventuale prestito fino ad agosto. Fino ad allora, quindi, qualsiasi trattativa resta in stand-by. Ma il Napoli aspetta, e lo fa consapevole che un affondo a fine estate potrebbe davvero andare a segno.

In un’estate che si preannuncia focosa, De Laurentiis ha dato carta bianca al tecnico leccese. E se il buongiorno si vede dal mattino, il Napoli sembra intenzionato a restare davvero protagonista.