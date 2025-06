Caso Osimhen, il bomber fa finalmente luce sul futuro: l’obiettivo

In serata, di fatto, sono arrivate delle dichiarazioni molto importanti sul futuro di Victor Osimhen.

Il calciomercato del Napoli, di fatto, è anche legato al futuro di Victor Osimhen. I 75 milioni di euro della clausola rescissoria del bomber del terzo scudetto, infatti, saranno fondamentali per le varie trattative che sta imbastendo in questi giorni Giovanni Manna.

Tuttavia, dopo il rifiuto alla ricchissima offerta dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, sul futuro di Victor Osmhen si è innescato un incredibile caos. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle importanti dichiarazioni dello stesso centravanti.

Victor Osimhen, esattamente sul canale YouTube di Daddy Freeze, ha infatti rilasciato queste parole:

“Il mio futuro? Posso dire che ci sono tanti club che mi stanno seguendo, ma in questo sto pensando solo alle vacanze. Voglio solo divertirmi e, mentre lo faccio, penso alla mia stagione con il Galatasaray. Guardo i video sia dei gol fatti che dei miei errori. Questo mi aiuta tantissimo a crescere sia come uomo che come calciatore”.