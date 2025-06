Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma inaspettato: “Ha già dato l’ok agli azzurri”

Prosegue il lavoro di Manna per regalare l’esterno offensivo a Conte: torna di moda il nome di un ex obiettivo azzurro

Il Napoli è entrato nel mercato estivo con l’atteggiamento di chi ha le idee chiare e la voglia di tornare protagonista non solo in Italia. Dopo settimane di voci e trattative sotto traccia, sono finalmente arrivati i primi due squilli ufficiali.

Si, perché Kevin De Bruyne vestirà l’azzurro, e con lui Marianucci, che rappresenta la classica scommessa in prospettiva, scelta con attenzione per dare profondità alla rosa. Ma non finisce certo qui.

Napoli, Conte attende l’esterno: torna di moda l’ex obiettivo di mercato

Il tecnico azzurro vuole esterni offensivi di qualità e gamba, capaci di interpretare al meglio il suo 4-3-3. E proprio in quest’ottica, si sta scaldando un nome che sembrava ormai archiviato ma che, invece, torna fortissimo nelle ultime ore.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha riallacciato i contatti per Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven. Il talento olandese è tornato in cima alla lista dei desideri azzurri, soprattutto dopo che lo stesso giocatore avrebbe dato l’ok a un eventuale trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Una vera e propria apertura, significativa, che ha riacceso una trattativa mai del tutto morta. Lang piace, e anche tanto. Ma come sempre c’è da fare i conti con l’aspetto economico: il PSV parte da una valutazione che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma si è già mostrato disposto a trattare.

Al momento c’è ancora distanza tra domanda e offerta: l’operazione è in piedi, e la volontà di Lang potrebbe fare la differenza.

Lang vuole il Napoli: i dettagli e lo stato della trattativa

Noa Lang rappresenterebbe una pedina ideale per il Napoli, a caccia da mesi di (almeno) un colpo sugli esterni: ancora giovane ma già maturo, pronto a fare il salto in un campionato più competitivo. Un profilo funzionale, adatto al calcio di Conte.

Il tempo gioca un ruolo importante. L’obiettivo è portare il grosso della rosa già pronto per il ritiro, per permettere a Conte di lavorare su automatismi e gerarchie fin da subito.

Il mercato è appena iniziato, ma con nomi come quelli che stanno circolando in queste ultime ore, non è escluso che il meglio debba ancora arrivare per gli azzurri.