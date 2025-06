Calciomercato Napoli, il consiglio inaspettato: “È fortissimo. Se Manna lo prende fa il colpaccio”

Il calciomercato degli azzurri sta entrando sempre più nel vivo e il consiglio dell’esperto arriva in maniera inaspettata: chi è stato esaltato tra i potenziali colpi

Il Napoli resta una delle squadre più attive in fase di mercato in questo mese di giugno che si appresta a vivere la sua seconda metà. Gli azzurri hanno completato i colpi De Bruyne e Marianucci e ora lavorano a una serie di nomi per rinforzare diversi reparti della rosa di Antonio Conte. Mettere a disposizione del mister la miglior squadra possibile è l’obiettivo di Giovanni Manna.

Proprio il giovane ds del Napoli sta portando avanti un lavoro serio e ben strutturato. Diversi sono gli obiettivi sondati in queste settimane e tra questi qualcuno esalta più di altri. Per il giornalista Enzo Bucchioni, intervistato su 1 Station Radio, non ci sono dubbi sul nome che piace di più.

Nel corso dell’intervista, infatti, il collega ha scelto di soffermarsi su Dan Ndoye. L’esterno sinistro del Bologna è reduce da una stagione super e il Napoli vorrebbe battere la concorrenza e convincere il Bologna a lasciarlo partire.

Concorrenza molto serrata per un calciatore di assoluto prospetto. Proprio per questo motivo, hanno fatto rumore le considerazioni del noto giornalista nel corso di un’intervista. Bucchioni ha anche svelato un retroscena:

“Io parlo soprattutto di Ndoye. È un giocatore che mi piace moltissimo. Lo conoscevo già prima che arrivasse a Bologna: lo vidi in Conference League con il Basilea, e pensai subito “questo lo prendono in pochi, è fortissimo”. Poi lo ha preso il Bologna e, nel frattempo, lui è cresciuto molto.

Non tanto nelle qualità tecniche, che erano già evidenti, ma nella capacità di interpretare le partite. Con Italiano ha fatto un grande salto, soprattutto nella fase difensiva.

Sa muoversi, sa lavorare nella catena di destra, ma può giocare anche a sinistra. È pronto, anche mentalmente e tatticamente, per Antonio Conte.

Io lo prenderei. È già abituato al campionato italiano, che è un plus: tanti stranieri impiegano mesi per adattarsi, lui no. So che è nella lista del Napoli e di Manna, però portarlo via da Bologna non sarà semplice. Anche lì stanno costruendo qualcosa di importante. Hanno fatto una grande stagione, hanno vinto la Coppa Italia, e se cominci a vendere i pezzi migliori rischi di ridimensionarti.

Ndoye, però, ha bisogno di crescere ancora, e questo è il momento giusto per farlo andando in un grande club. Se il Bologna decidesse di cederlo, lo farebbe per una cifra importante. Ma con Giovanni Sartori, immagino non avrebbero grosse difficoltà a trovare un sostituto all’altezza. Sartori non sbaglia quasi mai. È il numero uno, un mago del mercato. Guarda cosa ha fatto con Castro: lo ha preso a gennaio, quando nessuno lo conosceva, pensando già alla cessione futura di Zirkzee. È così che si lavora”.