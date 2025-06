Adani pazzo di De Bruyne: “Acquisto super. Ora Conte…”

Lele Adani ha voluto commentare l’acquisto da parte del Napoli del fuoriclasse Kevin De Bruyne: il messaggio che ha lanciato a mister Conte è chiaro

Kevin De Bruyne è forse l’acquisto più importante della storia recente del Napoli. L’arrivo del belga ha letteralmente infiammato l’animo dei tifosi partenopei in questo primo assaggio di mercato, che ora sognano in grande. L’ingaggio a zero del centrocampista ex Manchester City ha sottolineato ancor di più l’ambizione del club in vista della prossima stagione, a cui mister Antonio Conte si affaccia con una sola grande ossessione: vincere.

A celebrare un acquisto così importante, oltre al Napoli e a gran parte della stampa italiana, ci ha pensato anche Lele Adani. L’ex difensore di Brescia ed Inter tra le altre ha voluto dire la sua sul talento sconfinato dell’ex capitano di Pep Guardiola, mandando inoltre un messaggio chiaro ad Antonio Conte.

Napoli, senti Adani su De Bruyne: “Conte dovrà costruire la squadra intorno a lui”

Kevin de Bruyne ha tantissimi estimatori in tutto il mondo, uno su tutti è Lele Adani. Il belga è uno dei calciatori più importanti dell’ultimo ventennio, ed il suo arrivo in Serie A è stato accolto con grande gioia dall’ormai ex calciatore italiano, oggi opinionista in Tv e sul web.

Nel corso di una puntata del podcast ‘Viva el Futbol’, Adani ha voluto dire la sua sul fuoriclasse appena approdato al Napoli, elogiandone il talento e sottolineando cosa dovrà fare ora la squadra di Antonio Conte per inserirlo nei meccanismi: