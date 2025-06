Subito via dopo un anno al Napoli: la formula della cessione

Il Napoli lascerà partire uno dei suoi primi acquisti dell’era Conte: dopo una stagione e la vittoria dello Scudetto sarà ceduto

Venni, vidi e vinsi. Più o meno potrà dire così Rafa Marin al termine della sua avventura in azzurro. E infatti il calciatore spagnolo, impegnato con la Nazionale under 21 agli Europei, sembra essere uno dei primi ad andare via appena il calciomercato riaprirà nuovamente dopo la breve finestra di giugno.

Il campione d’Italia è promesso sposo al Villareal, che lo voleva già lo scorso gennaio. L’operazione saltò perché il Napoli non riuscì a trovare nessun altro centrale e non poteva permettersi di restare senza alternative. Nel corso della primavera, Rafa Marin ha anche giocato qualche partita per emergenze tattiche. Conte, però, non lo preferisce. Il Napoli ha già ufficializzato Marianucci, che di fatto prenderà il posto dello spagnolo.

Secondo Matteo Moretto, il calciatore è ad un passo dal club spagnolo, che acquisterà il giocatore in prestito oneroso con il diritto di riscatto. Ancora da definire alcuni dettagli dell’operazione, come le cifre del riscatto. Ad ogni modo, Rafa Marin è pronto a lasciare Napoli con il sorriso. Non è da tutti vincere lo Scudetto e resterà per sempre nella storia del club.