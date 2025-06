Sancho, l’ultim’ora di Romano non lascia più dubbi: cambia tutto per il Napoli

Il nome di Jadon Sancho continua ad essere accostato al Napoli. Negli ultimi minuti, è arrivata una news molto importante proprio sul giocatore.

La stagione è terminata da poco e per il Napoli è stata senza dubbio vincente. Il quarto Scudetto nella storia del club ha aperto un nuovo ciclo alla Corte del Vesuvio, con Antonio Conte pronta a far gioire ancora i tifosi. Quest’ultimi, però, sognano anche colpi importanti proprio come accaduto con Kevin De Bruyne negli ultimi giorni. Un altro nome potrebbe arrivare dalla Premier League ed è quello di Jadon Sancho, ormai in uscita dallo United.

Lo United scarica Sancho: è caccia alla cessione a titolo definitivo

Il Manchester United continua a scaricare calciatori. Dopo Alejandro Garnacho, questa volta è il turno di Jadon Sancho. Quest’ultimo, neppure dopo la stagione in prestito al Chelsea è riuscito a guadagnarsi la stima dei Red Evils. Da qui, infatti, sarebbe nata la volontà di cederlo, ma questa volta in modo permanente.

Come riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, sul proprio profilo “X” la società inglese vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo. Infatti, verrà data priorità a questo tipo di accordo in modo tale da chiudere una volta per tutte il rapporto con l’ex Borussia Dortmund. Solo ed esclusivamente in caso di mancata trattativa, i dirigenti inglesi apriranno al possibile prestito.

Sulle tracce di Sancho c’è il Napoli, il quale però non è affatto interessato a pagare l’attuale stipendio del calciatore. Infatti, la trattativa è certamente costosa, motivo per il quale bisognerà attendere le mosse dello United. Il club azzurro è alla finestra, ma non si farà “trascinare” in spese folli.