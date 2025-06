Osimhen, niente resa: nuovo tentativo e maxi ingaggio in arrivo

Il club non si arrende e si ripresenterà al Napoli per acquistare Osimhen: maxi ingaggio in arrivo

Questa potrebbe essere l’estate decisiva per la cessione definitiva di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è arrivato nel 2020, in pieno Covid, con la speranza di poter farsi vedere all’Europa che conta e migliorare tecnicamente.

Obiettivo raggiunto, ma anche superate le aspettative. Osimhen è riuscito persino a conquistare uno Scudetto da capocannoniere e il pallone d’Oro africano. Insomma, la sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Con il Napoli, però, ha ormai terminato i rapporti. È stato ceduto in prestito al Galatasaray l’estate scorsa, ma solo perché nessun club era disposto a pagare 100 milioni e più del suo cartellino.

Solo pochi giorni fa sono stati rifiutati tantissimi soldi da parte del nigeriano per la volontà di non giocare in Arabia Saudita, dopo un primo momento di profonda riflessione. 120 milioni in 3 anni sono davvero tanti. L’Al Hilal ha provato in tutti i modi a convincere Osimhen, pur di averlo al Mondiale per club a disposizione di Simone Inzaghi. Ma alla fine è arrivato un secco no. Il Napoli era già pronto ad incassare i suoi 75 milioni di euro.

Cessione Osimhen: l’Al Hilal ci riprova

Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta. E così, la formazione di Simone Inzaghi proverà nuovamente ad affacciarsi all’entourage di Victor Osimhen per proporre un contratto importante, ma anche un progetto sportivo che lo convinca.

Secondo Sky Sport, l’Al Hilal farà un nuovo tentativo con il Napoli e con il calciatore per concludere questa estenuante trattativa. Sempre se Osimhen voglia accettare di giocare in Arabia. L’ultimo dietrofront sembrava aver chiuso ogni tipo di possibilità.

Il sogno di Osimhen non è l’Arabia

Non è un mistero che il calciatore nigeriano abbia altri progetti per la propria carriera. Victor vorrebbe giocare in Premier League. Era la destinazione tanto attesa già dopo la disastrosa annata 2023-24 al Napoli.

Sulle sue tracce Chelsea, Manchester United e pochi altri. Nessuno però riuscì a convincere De Laurentiis, perché la richiesta era alta e le offerte proposte tutte troppo basse. Lo stipendio chiesto dal giocatore è anche elevato. Non è facile trovare una pretendente.

Non bisogna mai escludere del tutto il Galatasaray. Osimhen si è trovato benissimo a Istanbul. La volontà di certo è quella di andare a giocare per un club che possa competere in Champions League, ma i giallorossi di Istanbul sarebbero disposti a fare follie per riavere in rosa l’attaccante mascherato.