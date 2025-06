Mondiale per club, show degli ex Napoli: è accaduto stasera

Nel match tra PSG e Atletico Madrid, due ex Napoli hanno dato vita ad un autentico show: gol, assist, giocate e tanta qualità.

Il Mondiale per Club si accende e tra i protagonisti della serata spiccano due volti noti al tifo partenopeo che, tra gol e assist, si sono presi la scena nel match tra PSG e Atletico Madrid.

Kvara e Fabián, la firma napoletana sulla gara

Durante la sfida tra Paris Saint-Germain e Atletico Madrid, vinta dal club parigino, Khvicha Kvaratskhelia ha messo in mostra tutto il suo repertorio. L’esterno georgiano ha servito due assist, uno dei quali proprio per il gol di Fabián Ruiz, suo ex compagno ai tempi del Napoli.

Bellissima la rete dello spagnolo, arriva con un tiro dalla distanza dopo una splendida sponda del georgiano. Un’azione che ha riportato alla memoria dei tifosi azzurri la grande qualità tecnica vista al Maradona negli ultimi anni. I due ex Napoli hanno illuminato la scena con giocate di alto livello, confermando l’impatto del “made in Napoli” anche sul palcoscenico internazionale.

La gara è terminata con un netto 4-0 per il Psg grazie alle ulteriori marcature di Vitinha, Mayulu e Lee Kang-In. Insomma, il PSG degli ex Napoli funziona davvero una bellezza: dopo il 5-o in finale di Champions contro l’Inter, i ragazzi di Luis Enrique non vogliono fermarsi.