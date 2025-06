Napoli, che ribaltone per il big: cosa sta accadendo

In casa Napoli è in corso un clamoroso ribaltone per il big, la notizia giunta nell’ultima ora mette in guardia Conte e società

Il Napoli è al lavoro per realizzare un calciomercato con i fiocchi, in modo tale da difendere al meglio il tricolore che sarà presto cucito sulla nuova maglia. C’è voglia e desiderio di continuare a sorprendere e, magari chissà, di aprire un ciclo vincente sotto la guida energica di Antonio Conte.

Il tecnico ha ribadito già più volte l’importanza di ricevere innesti durante quest’estate. Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna, sembrano intenzionati ad accontentare Conte e le sue richieste. Sul taccuino diversi nomi interessanti, ma un occhio strizza fortemente anche all’interno del gruppo squadra: in casa Napoli infatti ci sono delle questioni ancora da risolvere.

Futuro di Anguissa ancora incerto, avanza l’ipotesi permanenza: la situazione

La società azzurra osserva con attenzione quelle che potranno essere le uscite per garantire un budget sostanzioso da poter spendere in entrata. Tra i temi più caldi c’è Frank Zambo Anguissa, ancora alle prese su una decisione certa del proprio futuro.

Il Napoli nelle ultime settimane ha esercitato l’opzione per prolungare il contratto del camerunese fino al 2027, come garantiva l’accordo presente nel contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore potrebbe restare nella squadra campione d’Italia:

“Forse ha influito la festa Scudetto con indimenticabili emozione vissute tra la gente di Napoli che, per Anguissa e la sua famiglia, è una seconda casa” – dice il giornale.

Il numero 99 di Antonio Conte dunque, sorprendentemente, vede una possibilità di permanenza – visto anche il ‘no’ ad un’offerta arrivata – e potrebbe confermarsi in un centrocampo di assoluto livello.