Napoli, ribaltone in vista per Anguissa: offerta ufficiale del Besiktas

Clamoroso ribaltone in vista sul futuro di Frank Zambo Anguissa, arrivata l’offerta da parte del Besiktas

Il Napoli lavora in ottica futuro, specialmente per quel che riguarda Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista, protagonista di entrambe le cavalcate verso gli Scudetti, è sull’orlo di andar via e lasciare gli azzurri dopo ben 4 stagioni.

Il calciatore sembra voglioso di voler cambiare aria, con diversi club che hanno cominciato ad insistenti per cercare di convincere il classe ’95. Ancora però nulla di scontato, viste alcune situazioni emerse fuori che sanno di reali colpi di scena. Con l’arrivo di Kevin De Bruyne e, quasi sicuramente, di un altro centrocampista, il camerunese vedrebbe a rischio anche il suo posto tra gli 11 titolari.

Napoli, offerta rifiutata per Anguissa: cifre e il suo futuro

Non è ormai un mistero che Anguissa potrebbe lasciare il Napoli a partire dal 30 giugno. Il suo contratto vede un’opzione per il prolungamento fino al 2027, ma ancora non c’è stato un accordo preciso tra le parti ed ora valuta altre destinazioni.

Come giunto dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Napoli ha rifiutato un’offerta di 12 milioni di euro proveniente dal Besiktas.

“I prossimi giorni saranno decisivi per Anguissa: non è da escludere la possibilità che il centrocampista rimanga a Napoli, un po’ a sorpresa” – scrive Il Corriere dello Sport.

Come si legge dal giornale, la possibilità che vada via è concreta come l’interesse di alcuni club. Il futuro in Arabia – una delle mete più insistenti sul calciatore – però non è certo. Da vedere anche l’opinione del Napoli, che con la permanenza di Anguissa potrebbe addirittura ritrovarsi con delle mezzali di super livello per affrontare la stagione.