“Incontro con gli agenti”, il Napoli si avvicina al nuovo colpo: Conte può gioire!

Il Napoli sta muovendo seri passi in avanti per l’acquisto del terzo giocatore di questo mercato dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. Il club ha già incontrato l’entourage del calciatore e fa sul serio per l’acquisto

Il calciomercato del Napoli è decisamente movimentato in queste settimane: gli azzurri si stanno adoperando per mettere a segno il terzo colpo dell’estate e ha già incontrato i rappresentanti del giocatore per trovare un accordo sul possibile trasferimento che rinforzerà l’organico azzurro.

Incontro tra il Napoli e gli agenti di Ndoye: cosa è emerso

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza del Napoli ha incontrato gli agenti di Dan Ndoye, esterno del Bologna. Le parti si sono viste a Roma per capire le intenzioni dell’esterno svizzero e capire la fattibilità di un’ipotetica operazione da intavolare con il club felsineo.

Dopo un tentativo di affondo già a gennaio, si è notata maggiore apertura dal Bologna in un’ipotetica uscita, che sarebbe stata più rischiosa per il percorso dei rossoblù a stagione in corso. Tuttavia, non ci saranno sconti eccezionali: le condizioni sono sempre quelle imposte dal club, con una richiesta economica di 40 milioni di euro per la sua partenza.

I numeri stagionali di Ndoye

Il Napoli è rimasto stregato dalle caratteristiche di Dan Ndoye. L’esterno classe 2000 viene da una stagione ottima, con netti miglioramenti anche in termini di apporto offensivo: in stagione ha realizzato 9 gol e 6 assist, incrementando ulteriormente i “soli” 2 contributi al gol della sua prima stagione in rossoblù.

Sia sotto la gestione Motta che Italiano, Ndoye ha vissuto un percorso di maturazione costante e continuo. C’è sempre stata, però, una sola costante: in tutti gli incroci con il Napoli, il 24enne è risultato una vera e propria spina nel fianco. In quasi tutti gli scontri diretti Ndoye si è messo in mostra, riuscendo a sfruttare i punti deboli dell’organico partenopeo. Ora, la volontà è quella di rinforzare il reparto proprio con un giocatore molto rapido e abile nel dribbling.