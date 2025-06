Futuro in bilico a Napoli, la Juventus fiuta il colpo: l’incredibile scenario

Il Napoli ha da sciogliere ancora tante riserve sul futuro di alcuni suoi giocatori. Varie situazioni risultano piuttosto incerte e bisogna sciogliere questi nodi per continuare a operare sul mercato.

Il mercato del Napoli non passa solo per i colpi in entrata: ogni squadra ha bisogno di valutare i giocatori attualmente a disposizione e di pianificare alcune situazioni in uscita per avere libertà di manovra sul calciomercato.

Caprile è in uscita: palla in mano al Cagliari

Stando a quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi in uscita del Napoli è sicuramente quello di Elia Caprile, estremo difensore italiano prestato al Cagliari nella seconda parte della scorsa stagione. Ora, il club isolano vanta un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro e il club tentenna sull’eventuale riscatto.

L’impatto di Caprile in Sardegna è stato decisamente ottimo: 18 gare disputate, condite da ben 5 clean sheet e tanti interventi importanti che hanno contribuito alla salvezza dei Quattro Mori. Prestazioni meritevoli di un riscatto. Tuttavia, il club non è certo di trattenerlo e, dunque, Caprile potrebbe tornare a Napoli, con la consapevolezza di ripartire. Anche in caso di riscatto, questo avverrebbe solo se i rossoblù fossero certi di una plusvalenza.

Il futuro di Caprile può essere a Torino: la Juventus fiuta il colpo

A quanto pare, quindi, Elia Caprile si trasferirà in un nuovo club (indipendentemente dall’esito del riscatto). Il suo futuro potrebbe essere in Piemonte: da un lato c’è il Torino, che lo ha individuato come erede di Milinkovic-Savic. Ma non solo: anche la Juventus lo ha messo nel mirino per il post-Perin.

Ovviamente il portiere si trasferirà in un club in cui ha possibilità di trovare minutaggio: è per questo motivo che si è separato e si separerà definitivamente dal Napoli. Tuttavia, neanche la Juventus gli garantirà titolarità certa: Caprile dovrà giocarsela con Di Gregorio ma, viste le tante competizioni, avrà possibilità di convincere mister Tudor e sovvertire le gerarchie. A Napoli, invece, c’è una sicurezza: Alex Meret è il titolare.