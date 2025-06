“Deve giocare e ritrovarsi”, l’allenatore scarica il top player europeo: ora il Napoli sogna il grande colpo

Il Napoli fiuta un grande colpo di mercato, complici le parole dell’allenatore che ha “annunciato” la cessione del giocatore.

Il Napoli si sta confermando come una vera e propria leader di questo mercato estivo. Il club azzurro resta molto vigile sul mercato in entrata e sta studiando le varie opportunità da cogliere per rinforzare la propria rosa.

Guardiola “scarica” Grealish: le parole sono nette!

Una delle opportunità che potrebbe cogliere il Napoli riguarda Jack Grealish, esterno inglese in uscita dal Manchester City. La situazione del giocatore è stata approfondita minuziosamente da Pep Guardiola, il quale ha annunciato la cessione del giocatore nel corso della conferenza stampa pre-partita dell’esordio al Mondiale per Club.

Qui le sue parole:

“Abbiamo pensato che per lui fosse meglio restare in Inghilterra e non venire qui negli Stati Uniti al Mondiale per Club. Jack è un giocatore eccezionale, ma deve ritrovare sé stesso, tornare ad essere quel giocatore che fu protagonista all’Aston Villa o nella stagione del nostro Triplete. Negli ultimi due anni ha giocato troppo poco, deve tornare ad avere le farfalle nello stomaco e la voglia di giocare ogni tre giorni per tornare a mostrare le qualità che ha“.

Il Napoli coglie l’opportunità?

Negli scorsi giorni il nome di Grealish è rientrato nella lista degli esterni accostati al Napoli. Il giocatore piace alla dirigenza azzurra, la quale sarebbe disposta anche a spendere 45 milioni di sterline per acquistarlo. Tuttavia, l’operazione non è affatto facile e ci sono alcuni ostacoli che compromettono la situazione.

Sicuramente uno degli ostacoli principali nella situazione Grealish-Napoli è la concorrenza: i partenopei sono interessati a tanti altri nomi, a partire da Sancho, passando per Ndoye e Chiesa. Inoltre, ciò che spaventa dell’inglese è l’ingaggio: il suo contratto scade a giugno 2027 e prevede uno stipendio da 18 milioni di sterline lordi per stagione. Di certo un affare in prestito