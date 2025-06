Simeone, il quarto Scudetto del Napoli “divide” il Cholo e il Cholito: avete sentito?

Diego Simeone, padre dell’attaccante della SSC Napoli Giovanni, si lascia andare a una rivelazione in merito allo Scudetto conquistato dagli azzurri.

Uno dei protagonisti in questi anni in casa Napoli, anche per quella che è stato il suo attaccamento alla maglia dimostrato nel corso della sua permanenza all’ombra del Vesuvio, è senza dubbio Giovanni Simeone. L’attaccante argentino è un vero e proprio beniamino per i tifosi, che intanto attendono novità in merito al futuro del numero 18 partenopeo. Non è affatto escluso che l’ex Genoa e Fiorentina, tra le altre, possa lasciare i partenopei, che intanto cercano sul mercato i calciatori giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Intanto, fanno decisamente sorridere le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa da Diego Simeone a La Nacion, che coinvolge proprio suo figlio Giovanni. Un retroscena legato al quarto Scudetto del Napoli, che ha lanciato una sorta di “rivalità” interna, del tutto ironica che sta strappando un sorriso a tutti i tifosi azzurri, che ancora hanno davanti agli occhi le immagini del trionfo Tricolore.

Simeone, il Cholo e quel retroscena con il Cholito sullo Scudetto del Napoli

Tra Diego e Giovanni Simeone c’è un rapporto speciale, tant’è che lo stesso allenatore dell’Atletico Madrid spesso è stato pizzicato al Diego Maradona Maradona a seguire le partite dell’attaccante del Napoli.

Ai microfoni de La Nacion, il Cholo ha svelato come Giovanni lo prenda simpaticamente in giro, in quanto è riuscito a vincere più Scudetti di lui in Serie A: