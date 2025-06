Clamoroso Lukaku, futuro a Napoli in bilico? Cosa sta accadendo in queste ore

Il futuro di Romelu Lukaku a Napoli potrebbe essere in bilico. Di seguito le ultimissime sul club azzurro.

Sono giorni molto caldi per il club azzurro. Quest’ultimo, è impegnato sul mercato in entrata ma non solo. Nelle ultime ore, infatti, si starebbe parlando anche delle possibili uscite. Infatti, il nome di Romelu Lukaku sarebbe finito proprio sulla lista dei possibili partenti. Lo scenario è alquanto delicato motivo per il quale è doveroso approfondire la situazione.

Lukaku e il possibile addio al Napoli: le ultimissime sull’azzurro

Romelu Lukaku vestirà ancora la maglia del Napoli? La risposta sembra scontata, sì. Ma in realtà, però, i sogni e i desideri del club azzurro son costretti a scontrarsi con le strade (infinite) del calciomercato. In questo senso, infatti, la dirigenza partenopea potrebbe esser costretta a fare i conti con un addio improvviso.

Come riportato da “Il Mattino” sulle tracce di Big Room, il quale è riuscito a rilanciarsi proprio in Campania, ci sarebbero alcuni club turchi pronti ad accoglierlo. Al momento, però, le voci non preoccupano in quanto non si tratta assolutamente di vere e proprie “trattative”. Infatti, da Napoli fanno sapere che la situazione è “sotto controllo”.

Pensare ad un possibile addio di Lukaku risulta alquanto difficile. Oltre a quanto dimostrato in campo, Big Room vanta un rapporto incredibile con Antonio Conte che difficilmente deciderà di farlo partire. Discorso simile anche per il calciatore, il quale si è calato subito alla grande nel mondo partenopeo.