Osimhen, spunta una nuova destinazione: il futuro “coincide” con un noto obiettivo azzurro

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere tutti col fiato sospeso. Nelle ultime ore, si starebbe delineando il quadro legato all’ex Napoli.

Victor Osimhen è ancora un calciatore di proprietà del Napoli, anche se nell’ultima stagione è stato in prestito al Galatsaray. Ora, però, la dirigenza azzurra non accetterà ulteriori prestiti, vista la volontà di cedere a titolo definitivo il giocatore. Quest’ultimo, si trova in un vero e proprio limbo dove decidere la prossima destinazione rischia di essere sempre più complesso. Intanto, nelle ultime ore, si sarebbe aggiunta una nuova pretendente.

Il Liverpool si iscrive alla corsa per Osimhen: così si “libera” Chiesa

Il Napoli continua a trattare con diversi club europei. La politica del club è chiara: acquistare calciatori non solo in Italia, ma in giro per l’Europa, tenendo sempre conto di un campionato in modo particolare. Quest’ultimo, è la Premier League ormai sempre più in “collaborazione” con la dirigenza partenopea.

Oltre agli acquisti, il Napoli potrebbe decidere di cedere anche alcuni uomini proprio in Inghilterra. Il primo della lista continua ad essere Victor Osimhen che come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” continua a sognare il campionato inglese. Sulle sue tracce ci sono Arsenal e Manchester United, ma potrebbe inserirsi improvvisamente anche il Liverpool.

In caso di inserimento dei Reds, la situazione diventerebbe davvero bollente. Infatti, le due società starebbero già lavorando ad altre trattative, su tutte quelle legate a Darwin Nunez e Federico Chiesa. Non a caso, il possibile sbarco del nigeriano in Inghilterra potrebbe “facilitare” le cessioni dei due attaccanti di proprietà del Liverpool.