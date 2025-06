Raspadori, possibile svolta per il futuro: anche il Napoli è avvisato

Incertezza sul futuro dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori: la prossima stagione potrebbe riservargli diversi cambiamenti.

Il futuro di Giacomo Raspadori è sommerso da dubbi. A gennaio l’attaccante era a un passo dalla cessione, ma alla fine il numero 81 è rimasto poi in azzurro. Le sue prestazioni e i suoi gol sono stati letteralmente fondamentali per il Napoli e hanno permesso al club azzurro di conquistare il quarto scudetto.

La speranza dell’ex Sassuolo è di poter trovare maggior continuità e minutaggio nella prossima stagione. Le novità emerse negli ultimi giorni potrebbero influenzare il suo futuro, sia in Nazionale che al Napoli.

Nazionale, l’arrivo di Gattuso potrebbe premiare Raspadori

Con il suo nuovo ruolo da ct della Nazionale, Gattuso rivoluzionerebbe il modulo degli azzurri: Raspadori potrebbe essere la sottopunta che fa al caso del neo allenatore dell’Italia.

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha deciso di assegnare il posto di commissario tecnico della Nazionale a Gennaro Gattuso. Il suo carattere forte e determinato gli ha permesso di guadagnare quest’opportunità importante, in un momento delicato per il calcio italiano. L’ex allenatore del Napoli dovrà riuscire a motivare gli azzurri e riuscire a conquistare l’accesso ai Mondiali del 2026, per evitare un’ulteriore clamorosa esclusione.

La sua designazione porterà ovviamente ad alcuni cambiamenti nella Nazionale, in primis riguardanti il modulo di gioco. Gattuso potrebbe infatti optare per un 4-2-3-1, garantendo in questo modo sempre più spazio a Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli sarebbe un interprete perfetto per Gattuso e, sotto la guida di un allenatore come “Ringhio“, potrebbe sicuramente migliorare sotto vari aspetti.

Dubbi sulla permanenza a Napoli: la situazione

Forte incertezza sul futuro di Raspadori a Napoli: la dirigenza azzurra potrebbe metterlo sul mercato o addirittura cederlo come contropartita.

Se da un lato il futuro con la Nazionale potrebbe riservare grandi opportunità per Raspadori, non si può dire lo stesso per il suo futuro al Napoli. La permanenza dell’ex Sassuolo, infatti, non è del tutto scontata. Nonostante nella scorsa sessione di calciomercato sia stato proprio Antonio Conte ad impedire il suo trasferimento, l’attaccante potrebbe non rientrare più nei piani del tecnico salentino e finire dunque sulla lista trasferimenti.

Nelle ultime ore alcuni rumor di mercato hanno diminuito notevolmente le sue chance di permanenza. Il club azzurro sarebbe disposto ad inserire Raspadori come contropartita nella trattativa per Ademola Lookman dell’Atalanta. Sull’attaccante campione d’Italia, inoltre, c’è un forte interesse anche della Lazio e della Roma: i giallorossi potrebbero tentare concretamente l’affare, dato il forte apprezzamento di Gasperini per l’ex Sassuolo. Tuttavia, vanno monitorati i vari sviluppi di mercato per capire se l’ex Sassuolo può dire effettivamente dire addio o meno agli azzurri.