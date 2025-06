Mercato Napoli, idea inedita per la mediana: sorpresa dalla Serie A

Dopo De Bruyne e Marianucci, gli azzurri vogliono continuare a rinforzarsi: contatti per un centrocampista della Serie A.

Napoli attivissimo sul mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna è sempre al lavoro per individuare profili interessanti ed adatti alle richieste di Antonio Conte. Tante le trattative avviate dal ds e alcune di esse anche concrete: da Sancho a Ndoye passando per Nunez, il mercato degli azzurri si preannuncia di alto livello.

Nelle ultime ore la dirigenza partenopea avrebbe individuato un nuovo obiettivo per la mediana di Conte: nell’ultima stagione è stato uno dei centrocampisti migliori in Serie A.

Ultimissime calciomercato: contatti tra il Napoli e Mandragora

Incontro tra il club azzurro e i rappresentanti del giocatore: Mandragora sarebbe tra i nomi monitorati dal Napoli ma non sembra intenzionato a lasciare la squadra toscana.

Secondo il sito FirenzeViola.it, ci sarebbestato un confronto esplorativo tra la dirigenza del Napoli e l’entourage di Rolando Mandragora. In questa stagione il centrocampista della Fiorentina ha potuto finalmente dimostrare le sue grandi qualità, arrivando in doppia cifra tra gol ed assist. Al momento tra il club azzurro e il team del giocatore ci sono stati semplicemente dei contatti per comprendere la situazione contrattuale con la Fiorentina.

Mandragora, però, è stato chiarissimo: il suo unico interesse resta il club viola, col quale ha un contratto che scade nel 2026 con rinnovo automatico in caso raggiunga un determinato numero di presenze. In attesa di una presa di posizione definitiva da parte della Fiorentina, il Napoli dovrebbe continuare a monitorare la situazione e a valutare se c’è la possibilità per una trattativa.