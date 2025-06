Dietrofront Napoli, adesso l’addio non è più cosi scontato: cosa sta cambiando in queste ore

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro è costretto a fare i conti con un possibile addio.

Il Napoli è alle prese con la sessione di calciomercato estiva. Attraverso quest’ultima, verranno decisi quelli che sono gli obiettivi della società partenopea. In tal senso, il lavoro del DS Manna è già iniziato da tempo. Il dirigente si starebbe focalizzando sui colpi in entrata, ma al tempo stesso anche le uscite rappresenterebbero un tassello importante. Tra i nomi in bilico ci sarebbe anche quello di un noto big.

Anguissa può restare a Napoli: le ultime sul futuro dell’azzurro

Da diversi giorni si sta parlando del futuro di Frank Zambo Anguissa. Quest’ultimo, è uno dei protagonisti del quarto Scudetto nella storia del club azzurro. A tal proposito, il camerunese rappresenta una pedina chiave nello scacchiere di Antonio Conte. Forse, però, il tecnico dovrà fare a meno di lui nella prossima stagione.

Il futuro dell’ex Fulham è in bilico, con le voci provenienti dall’Arabia Saudita che rimbombano sempre più forti. Nelle ultime ore, però, sarebbero emerse novità importanti riportate da “Il Corriere dello Sport”. Il quotidiano, infatti, ha sottolineato che ci sarebbe i margini affinché la carriera di Anguissa prosegua a Napoli.

La storia è ormai scontata. Così come accaduto un anno fa, il giocatore avrebbe palesato la propria voglia di continuare la sua carriera altrove. Ovviamente, tutto ciò portava ad un addio scontato che però nelle ultime ore starebbe subendo dei cambiamenti. Infatti, Anguissa starebbe valutando ogni aspetto legato al suo futuro, soprattutto vista la grande competitività che il Napoli avrà sia in Italia che in Europa.