Colpo in attacco, Nunez e non solo: il Napoli pensa al bomber in prestito

Giovanni Manna ha individuato un nuovo obiettivo per l’attacco di Conte: arriverebbe in prestito con possibile riscatto.

È sempre tempo di calciomercato in casa Napoli. La dirigenza azzurra è sempre molto attiva nel monitorare profili interessanti e funzionali allo stile di gioco di Antonio Conte. Molti i nomi interessanti per l’attacco: l’obiettivo principale resta Darwin Nunez, ma anche Lucca piace molto al club partenopeo.

Nel frattempo il direttore sportivo Giovanni Manna sta sondando il terreno per un attaccante ex Premier League. Il ds azzurro ragiona su un possibile acquisto in prestito: per il Napoli sarebbe davvero un’occasione d’oro.

Napoli, forte interesse per Jhon Duran dell’Al-Nassr

Problemi tra l’attaccante e il club saudita: l’Al-Nassr mette sul mercato Duran, mentre il Napoli monitora attentamente la situazione.

Primi contatti tra Napoli e Al-Nassr per Jhon Duran, attaccante classe 2003. L’ex Aston Villa è stato acquistato nell’ultima sessione di mercato dai sauditi per una cifra pari ad 80 milioni di euro. Nonostante un rendimento decisamente sorprendente, con ben 8 reti in 13 partite disputate in campionato, l’attaccante colombiano è stato messo sul mercato per via di alcune situazioni problematiche tra il giocatore e la dirigenza, secondo quanto si apprende da tuttomercatoweb.com.

L’Al-Nassr sembra volerlo cedere ad ogni costo e apre le porte anche ad un possibile prestito con diritto di riscatto. Proprio per questo motivo la dirigenza del Napoli avrebbe avviato i primi contatti con gli arabi per cercare di strappare Duran alla concorrenza. Nell’ultimo anno il colombiano ha impressionato tutti per le sue qualità offensive e potrebbe essere il profilo adatto alle esigenze di mister Conte.

Pressing della Roma e del Milan: la situazione

Sulle tracce dell’ex Aston Villa non c’è solo il Napoli: anche Roma e Milan sono interessate a Duran ma il fattore stipendio potrebbe complicare la trattativa.

Entrambi i club vogliono rinforzare il reparto offensivo e Duran potrebbe essere il perno d’attacco sia per Gasperini che per Allegri. Il Napoli, dunque, dovrà darsi da fare se vorrà realmente ingaggiare il colombiano.

Il vero problema che potrebbe complicare la cessione di Duran è il suo oneroso stipendio. L’attaccante colombiano percepisce 10 milioni di euro all’anno, cifra decisamente spropositata per il nostro campionato. Per facilitare la trattativa sarà sicuramente necessario un intervento della squadra araba, che potrebbe dividere l’ingaggio con uno dei top club interessati all’ex Premier League.