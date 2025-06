Osimhen in Arabia, ora si può: spunta l’indizio

Victor Osimhen e un futuro ancora tutto da scrivere: la notizia lanciata dal giornalista potrebbe essere una vera e propria svolta.

In casa Napoli c’è ancora molto da fare in sede di mercato, pur tenendo presente quelli che sono i primi due colpi ufficializzati dal club azzurro, ossia Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. L’intenzione da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è quella di allestire una rosa all’altezza delle ambizioni di un’intera piazza non solo in Serie A ma anche su terreno europeo. C’è voglia da parte del club partenopeo di essere competitivi su ogni fronte, motivo per cui dovranno essere molteplici i rinforzi da mettere a disposizione di Antonio Conte.

Ciò sarà possibile anche grazie a una disponibilità economica di non poco conto, grazie alla cessione nello scorso gennaio di Khvicha Kvaratskhelia e all’importo dell’uscita, a titolo definitivo, di Victor Osimhen, per cui però si cerca ancora una soluzione che possa soddisfare tutte le parti in causa. Ipotesi da non scartare è quella che porterebbe il nigeriano verso la Saudi Pro League: malgrado il no all‘Al Hilal, quest’ultimo sembra voler insistere per convincere il giocatore. La conferma arriva anche dalla Turchia, dove Yagiz Sabuncuoglu, esperto di calciomercato turco e non solo, svela quando potrebbe esserci l’incontro, per l’appunto, con l’Al Hilal.

Calciomercato SSC Napoli, presto il nuovo assalto dell’Al Hilal per Osimhen

L’Al Hilal vuole continuare a pressare Victor Osimhen al fine di ottenere un sì al suo trasferimento in Saudi Pro League: la notizia viene confermata da Yagiz Sabuncuoglu su X, che parla di un incontro tra le parti previsto al termine delle vacanze del nigeriano.

Tale notizia proveniente dalla Turchia sembra, per il momento, raffreddare l’ipotesi di un possibile ritorno al Galatasaray, club in cui ha militato l’ex Lille nella stagione che si è appena conclusa.

Futuro Osimhen, la posizione del Galatasaray

Il ritorno di Victor Osimhen al Galatasaray, a questo punto, va escluso? La situazione va tenuta comunque sott’occhio, considerando che lo stesso club turco ha parlato di lavori in corso per cercare di ottenere la permanenza del nigeriano.

Il Napoli, intanto, continua a battere cassa e a pretendere quei 75 milioni di euro della clausola rescissoria che potrebbero essere facilmente raggiungibili per l’Al Hilal. In quest’ultimo caso, però, manca ancora l’ok al trasferimento che, per ora, blocca ogni scenario per l’attaccante di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis.