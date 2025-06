Niente Napoli, l’obiettivo sceglie l’Inter: di chi si tratta

Sembrerebbe non esserci nulla da fare per quanto riguarda un obiettivo del Napoli: il sogno di mercato degli azzurri ha scelto l’Inter.

Il mercato è ormai entrato nel vivo. Sono già molteplici gli affari messi a segno in queste prime settimane successive al termine della Serie A, con il Napoli già protagonista. Gli azzurri hanno già ufficializzato Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, ma questi non saranno gli unici colpi messi a segno dai partenopei, che vogliono rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione, in cui ci sarà uno Scudetto da difendere e una Champions League da vivere, magari, da protagonisti.

Tanti sono i nomi accostati agli azzurri, che sono a caccia di un colpo per l’attacco: il nome più caldeggiato sembra essere quello di Darwin Nunez, in uscita dal Liverpool. Ma ci sono altri due calciatori che sono accostati con frequenza ai partenopei, ossia Lorenzo Lucca e Ange-Yoan Bonny. Per quanto riguarda il bomber dell’Udinese, potrebbero essere giorni già decisivi per capire la fattibilità dell’operazione, mentre per l’attaccante del Parma prende sempre più forma l’opzione Inter. Grande sponsor sarebbe sicuramente Cristian Chivu, tecnico che lo ha allenato nella scorsa stagione proprio tra le fila degli emiliani.

Notizie Napoli calcio, Bonny verso l’Inter: l’aggiornamento

Ange-Yoan Bonny, calciatore del Parma che è nel mirino anche della SSC Napoli, sembra avvicinarsi a grandi passi verso l’Inter.

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato, Matteo Moretto, che su YouTube spiega:

“Un attaccante è molto vicino all’Inter. Non stiamo parlando di una trattativa alle battute finali e neanche di dialoghi avanzati, ma Bonny sicuramente ha detto si all’Inter. Sicuramente ci saranno nuovi contatti tra l’entourage di Bonny e l’Inter per trovare l’accordo, ma quel che ci arriva è che l’Inter è sempre più convinta di avanzare nella trattativa per Bonny”.

Ultimissime calciomercato SSC Napoli, le ultime sul colpo in attacco

Salvo sorprese, Bonny si allontana sempre di più del Napoli. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un certo gradimento da parte di Antonio Conte, ma l’Inter potrebbe alla fine spuntarla.

Ora i fari sono puntati sia su Darwin Nunez che su Lorenzo Lucca: ciò che è fuori discussione è la volontà da parte del Napoli di assicurarsi un calciatore che possa alternarsi con una certa continuità a Romelu Lukaku, che resta imprescindibile nei pensieri del tecnico partenopeo.