Napoli su Sancho, contatti con lo United: come McTominay

Dopo De Bruyne, il Napoli vuole anche Sancho del Manchester United.

Il Napoli è sicuramente il club del campionato di Serie A più attivo in sede di calciomercato. Basta pensare che il team partenopeo ha già chiuso sia l’arrivo di Luca Marianucci che quello di Kevin De Bruyne.

Tra i due, ovviamente, il colpo che ha strizzato di più l’occhio èstato quello del fuoriclasse belga. L’ormai ex giocatore del Manchester City è arrivato da parametro zero, firmando per il Napoli un contratto biennale con opzione per il terzo. Tuttavia, oltre a Marianucci e De Bruyne, in casa azzurra bisogna segnalare altre indiscrezioni di calciomercato.

Calciomercato, Napoli su Sancho del Manchester United : ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli starebbe pensando a Jadon Sancho del Manchester United. Il club partenopeo vuole ripetere con l’esterno lo stesso colpo fatto l’anno scorso con Scott McTominay.

L’ostacolo al possibile arrivo di Sancho, che l’anno scorso ha giocato in prestito al Chelsea, è quello del grandissimo ingaggio del calciatore. Da vedere se lo United può contribuire a tale operazione. Bisogna definire l’intesa economica tra il Napoli ed i ‘Red Devils’.