Napoli, la sentenza fa felice Conte: è successo in diretta

Per il Napoli di Conte, di fatto, bisogna registrare un annuncio molto importante.

Il Napoli di Antonio Conte per la prossima stagione, di fatto, avrà due obiettivi principali. Il primo è sicuramente quello di difendere lo scudetto vinto qualche settimana fa, mentre il secondo è quello di andare più avanti possibile nella prossima edizione della Champions League.

Proprio per questi due motivi, di fatto, il Napoli è molto attivo in sede di calciomercato. Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, in casa partenopea bisogna registrare un annuncio importante per il calciomercato azzurro.

Napoli, annuncio di calciomercato molto importante per Conte: le parole

Massimiliano Gallo, direttore de ‘Il Napolista’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’:

“Sono davvero curioso di capire chi sarà il nuovo attaccante del Napoli, perchè da questo si avrà un primo prospetto della prossima stagione. Credo che per il Napoli cerchi di prendere un centravanti forte”.

Il giornalista partenopeo ha poi concluso il suo intervento, soffermandosi sul possibile arrivo in azzurro di Darwin Nunez: