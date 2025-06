Leao accostato al Napoli, il Milan chiede una cifra folle: la reazione degli azzurri

Rafa Leao è stato uno dei nomi accostati al Napoli in queste ultime settimane, nell’ottica di (almeno) un colpo sugli esterni offensivi.

Il Napoli, dopo aver ufficializzato Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, è a caccia di altri colpi che possano rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’ambizione è quella di difendere il Tricolore ma anche di ben figurare nella UEFA Champions League, così come sottolineato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che si è detto apertamente pronto ad assecondare l’ex Commissario Tecnico della Nazionale su ogni fronte, compreso evidentemente quello legato al calciomercato.

La sensazione è che il leccese non andrà molto lontano, da un punto di vista tecnico – tattico, rispetto a quanto si è visto per buona parte della stagione, quando non c’erano grossi problemi di indisponibilità e di situazione dettate dalle cessioni. Potrebbe, dunque, esserci il ritorno in pianta stabile della difesa a quattro: in tal caso, vanno ovviamente rinforzate le corsie esterne, con la necessità di regalarsi l’effettivo erede di Khvicha Kvaratskhelia, ma non solo. Tra i calciatori, numerosi, accostati al club azzurro in queste settimane c’è stato anche Rafa Leao: il portale tuttomercatoweb.com ha svelato, però, che il Milan batte cassa, spingendo per una cifra di almeno cento milioni di euro.

Leao, il Milan spara 100 milioni per lui: le ultime

Rafa Leao è un nome che stuzzica, e non poco, i tifosi del Napoli, ma la richiesta del Milan sembra essere proibitiva anche per un club, come quello azzurro, che ha un’importante disponibilità economica in sede di calciomercato.

In particolare, secondo quanto si apprende da tuttomercatoweb.com, servirebbe un’offerta da almeno cento milioni di euro per sedersi attorno a un tavolo e discutere. Mossa, quest’ultimo, che profuma di effettiva incedibilità per un calciatore su cui Max Allegri vuole puntare per il nuovo Milan.

Appare, a questo punto, quasi impossibile pensare che il Napoli possa svenarsi fino a questo punto, considerando che sul tavolo ci sono altri nomi alla portata, e anche importanti, come Federico Chiesa, Dan Ndoye, Alejandro Garnacho e Jack Grealish.

Napoli – Milan, si attendono novità su Musah

Tra Napoli e Milan si attendono invece novità per quanto riguarda Yunus Musah: malgrado l’affare sembrava ben impostato, negli ultimi giorni la trattativa si è congelata.

Da capire, nelle prossime ore, se i contatti tra i due club in questione porteranno a un compromesso volto a sbloccare l’approdo eventuale di un calciatore che sembra molto gradito ad Antonio Conte.