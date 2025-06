La vendetta di Lukaku: il post ‘polemico’ e la frecciata agli scettici

Romelu Lukaku si vendica dopo una stagione vissuta da assoluto protagonista al Napoli: il suo video contro gli scettici

Lasciar partire Osimhen per prendere Romelu Lukaku sembrava poter essere una mossa azzardata. Ma qualcuno ha sottovalutato la sintonia tra mister Conte e il suo attaccante, che va ben oltre il rapporto professionale.

Appena il mister è sbarcato a Napoli, ha indicato alla dirigenza un solo nome per sostituire il nigeriano: Romelu Lukaku. È stato accontentato tardi, ma a causa di vicissitudini e problemi legati alla cessione di Osimhen, oltre alle richieste del Chelsea, in possesso del cartellino dell’ex Roma. Ad ogni modo, il belga è stato accolto sì con entusiasmo, ma per qualcuno era già da considerare un bollito. Un attaccante superato.

“Contro ogni previsione”: il video sfogo di Lukaku

Quest’oggi ha pubblicato un video sul suo canale Instagram dove si è tolto qualche sassolino dalla scarpe. All’inizio del contenuto, ha postato alcuni frame dei suoi errori sotto porta, specialmente quelli di EURO 2021, dove in effetti fece male. Tanti anche i titoloni da giornale contro Big Rom. E poi l’arrivo a Napoli, la festa, la gioia, le esultanze per i gol fatti e gli assist ai suoi compagni. Senza Lukaku, il quarto Scudetto sarebbe stato impossibile.

“Contro ogni previsione. Ma abbiamo fatto il lavoro. Gloria a Dio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku)

Dunque, Lukaku si vendica della accuse ricevute nel corso dell’anno e degli anni precedenti. Si è finalmente riscattato, andando a vincere un altro campionato da assoluto protagonista. Ora arriva il difficile. Riconfermarsi e fare bella figura anche in Europa. La sua ultima partita di Champions League è la finale persa contro il Manchester City, quando indossava la maglia dell’Inter. Ha qualche altro sassolino dalle scarpe da togliersi.