Osimhen, l’ultima ora cambia tutto per il Napoli: ora non si torna più indietro

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Il centravanti nigeriano è tra i profili più ambiti del mercato internazionale e alcuni club sembrano pronti a tutto pur di strapparlo agli azzurri.

L’attaccante nigeriano resta al centro del mercato. In tal senso, arrivano importanti aggiornamenti da Fabrizio Romano.

L’Al Hilal insiste su Osimhen, pronto un nuovo tentativo

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l’Al Hilal non ha alcuna intenzione di abbandonare la pista Victor Osimhen. Il club saudita è convinto che nessun’altra squadra possa competere economicamente e intende sfruttare il vantaggio offerto dall’accordo sulla clausola rescissoria per avvicinarsi al Napoli.

Romano spiega:

“L’Al Hilal non molla la pista Osimhen e crede che altri club non abbiano la forza economica per convincere il nigeriano. Per questo motivo proverà nuovamente a convincerlo, forti dell’accordo col Napoli sul pagamento della clausola.”

L’offerta saudita prevede un ingaggio monstre e l’obiettivo è trovare un accordo diretto con il giocatore, dopo aver già incassato l’apertura del Napoli sulla formula.

Romano aggiunge che, nonostante la pressione dell’Al Hilal, il Galatasaray e alcuni club della Premier League non hanno ancora abbandonato la corsa. Tuttavia, al momento è il club saudita ad apparire più determinato e pronto a formulare una nuova offerta a rialzo per convincere Osimhen. Il Napoli, dal canto suo, resta fermo sulla clausola fissata nel contratto. Solo il pagamento integrale potrà sbloccare l’operazione. I prossimi giorni saranno decisivi per chiarire il futuro dell’attaccante.