Calendario Napoli, comunicato ufficiale della Serie A: riguarda sei big match degli azzurri

La Lega di Serie A ha rilasciato un comunicato in merito al calendario e agli slot televisivi: novità anche su sei big match della SSC Napoli.

Mentre impazzano le varie voci di calciomercato, in casa Napoli non si vede l’ora di rivedere in campo i propri beniamini. C’è enorme curiosità per capire come i partenopei si ripresenteranno ai nastri di partenza, con molteplici novità attese in sede di calciomercato. Kevin De Bruyne (clicca qui per leggere le sue parole nel primo giorno da calciatore azzurro) è l’anticipazione di un mercato che potrebbe essere davvero scoppiettante.

Da qui al weekend del 24 agosto, però, è ancora lunga. Intanto, la Lega di Serie A ha rilasciato un comunicato legato agli slot televisivi dei big match e anche sulla composizione degli slot orari delle varie giornate del campionato italiano. Arrivano novità anche su sei big match che vedranno protagonisti i campioni d’Italia in occasione della Serie A 2025-26, ormai alle porte.

Calendario Serie A, gli slot dei match

La Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto i dettagli legati alla composizione dei match e agli slot televisivi dei vari big match.

Come nel triennio 2021-2024, infatti, DAZN trasmetterà per questo ciclo tutte e dieci le partite di ogni giornata di campionato, di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. Questi i dettagli in merito al programma dei weekend:

“Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari:

venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

sabato ore 15.00 (1 anticipo)

sabato ore 18.00 (1 anticipo)

sabato ore 20.45 (1 anticipo) in onda anche su Sky

domenica ore 12.30 (1 anticipo)

domenica ore 15.00 (2 gare)

domenica ore 18.00 (1 posticipo) in onda anche su Sky

domenica ore 20.45 (1 posticipo)

lunedì ore 20.45 (1 posticipo) in onda anche su Sky”

Big match SSC Napoli, tutti gli slot televisivi

Nel comunicato in questione, la Serie A ha reso noto anche le assegnazioni dei vari slot televisivi di sei dei big match che vedranno come protagonisti il Napoli.

Di seguito, gli slot delle sfide in questione:

Napoli – Juventus (Giornata 14, DAZN)

Milan – Napoli (Giornata 5, DAZN)

Juventus – Napoli (Giornata 22, SKY)

Inter – Napoli (Giornata 20, DAZN)

Napoli – Inter (Giornata 8, DAZN)

Napoli – Milan (Giornata 31, DAZN)

Entro il 30 giugno, saranno resi noti anche gli anticipi e i posticipi delle giornate 1, 2 e 3.