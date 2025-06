Calciomercato Napoli, operazione già chiusa: De Laurentiis decisivo

Nuovo innesto per Antonio Conte dal calciomercato estivo, il ds Manna è scatenato e sta per concludere un altro affare: il presidente azzurro gioca un ruolo decisivo nell’operazione

Sono ore intense per il direttore sportivo azzurro, che starebbe per concludere un affare per battere la concorrenza spietata dalla Serie A. E il presidente Aurelio De Laurentiis è decisivo nell’esito dell’operazione.

Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, questa settimana ci sarà un incontro determinante per concludere la trattativa tra il Napoli e l’Udinese in merito al trasferimento di Lorenzo Lucca, l’obiettivo numero uno per l’attacco. Il calciatore avrebbe già detto di sì al Napoli. Firmerebbe un contratto di cinque anni e aumenterebbe il suo stipendio, ora fermo a 250 mila euro all’anno in bianconero.

Sulle sue tracce ci sono Roma e Juventus, ma De Laurentiis ha un canale preferenziale con la famiglia Pozzo. Gli ottimi rapporti tra le parti potrebbero sbloccare l’operazione sin da subito. L’obiettivo di Giovanni Manna è quello di portare il centravanti già in ritiro in Trentino, per consegnare al mister una formazione già pronta su cui porre le basi per la prossima stagione.

L’intesa tra Napoli e Udinese può essere trovata sulla base di un accordo di 30 milioni di euro, bonus più o bonus meno.