Il nuovo bomber arriva dall’Arabia: c’è l’offerta ufficiale del Napoli!

Il Napoli continua a sondare tanti nomi per rinforzare il reparto offensivo: in queste ultime ore è spuntato un nuovo nome, per il quale pare che il club azzurro abbia già mosso passi ufficiali.

Per rinforzare il ruolo di centravanti, mister Conte ha richiesto nuovi giocatori da affiancare al non più giovanissimo Romelu Lukaku, in modo da avere giocatori di livello in qualsiasi occasione per tutto l’anno, viste anche le tre competizioni che il Napoli affronterà nella stagione 2025/26.

Il Napoli si fionda su Duran dell’Al-Nassr

Come rivelato dal giornalista turco Yaguz Sabuncuoglu, il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale a Jhon Duran, attaccante colombiano di proprietà dell’Al-Nassr, club saudita rinomato per la presenza di tanti campioni come Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte e in cui ha militato un altro ex-azurro come Ospina.

Bisognerà capire se il giocatore aprirà al trasferimento in Serie A e, successivamente, bisognerà trovare un accordo con il club arabo, che ha speso l’enorme cifra di 77 milioni di euro lo scorso inverno per arruolarlo e arricchire il proprio reparto offensivo. Di certo non si tratterà di cifre irrisorie, anzi: vista la giovane età e il già soddisfacente rendimento, la richiesta economica sarà importante.

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1934230710966944172?s=48