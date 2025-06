Garnacho al Napoli, l’ultim’ora di Romano non lascia più dubbi: la volontà è chiara

Che Alejandro Garnacho sia un nome molto apprezzato dal Napoli non è affatto una novità. Tuttavia, il club azzurro non ha mai concretizzato il matrimonio con l’argentino. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare.

Per il Napoli il profilo di Alejandro Garnacho ha sempre rappresentato un grande obiettivo di mercato, pressocché utopico. Benché il giocatore apprezzi la piazza e il club apprezzi il giocatore, non è mai stato possibile sciogliere i dubbi su un possibile arrivo o un no definitivo. In questo momento, però, pare che la relazione platonica fra le parti abbia incontrato una svolta definitiva.

Napoli, Garnacho ha altre priorità: vuole restare in Premier League

Come rivelato da Fabrizio Romano, grande esperto di calciomercato, Alejandro Garnacho vuole lasciare il Manchester United. Ciononostante, la volontà dell’asso albiceleste è quella di trasferirsi in un altro club di Premier League, mettendo il campionato britannico in cima alla lista delle sue preferenze.

Questa notizia scoraggia notevolmente le altre pretendenti: a partire dal Napoli (che da tempo segue altri nomi come Ndoye e Chiesa) sino al Bayer Leverkusen di Erik ten Hag, allenatore con il quale Garnacho ha vissuto il suo miglior momento di forma e che lo rivorrebbe per provare a costruire un ciclo vincente per il post-Xabi Alonso. Doveroso mollare la presa, dunque: l’argentino non vuole cambiare nazione al momento.