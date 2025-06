Frattesi al Napoli? Lo scenario sull’affare spiazza tutti: cosa è successo

Da qualche settimana si sono rincorse varie voci su un possibile approdo di Davide Frattesi al Napoli. La trattativa è molto complicata, viste le ambizioni comuni dei partenopei e l’Inter: tuttavia, ci sono sviluppi importanti che potrebbero portare lo scenario a una conclusione apparentemente definitiva.

Il Napoli ha già operato con efficacia e grande forza di volontà sul mercato, mettendo a segno due colpi importanti. Tuttavia, lo staff azzurro non si ferma e, anzi, va alla ricerca di tanti altri nomi per rinforzare la rosa Tra questi figura anche Davide Frattesi dell’Inter, nome molto ambito. Ora, la situazione ha subìto una svolta molto importante-

Frattesi potrebbe saltare: con Chivu potrebbe restare all’Inter

Sotto la gestione di Simone Inzaghi, Frattesi ha rappresentato nient’altro che una seconda linea, offrendo il cambio a Barella e talvolta a Mkhitaryan da subentrato o in casi di turnover. Ora, però, l’esperto di mercato e opinionista di TuttoMercatoWeb Niccolò Ceccarini, ha segnalato uno sviluppo piuttosto importante.

Come segnalato nel suo editoriale, Ceccarini ha sottolineato che con l’arrivo di Chivu come nuovo allenatore il centrocampista italiano avrà molto più spazio a disposizione per giocare con maggiore continuità. Altro problema, inoltre, è la richiesta economica di una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Dunque, l’affare Frattesi sembra sempre più vicino alla fumata nera: il giocatore dovrebbe restare ancora in nerazzurro.