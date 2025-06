Donnarumma e il futuro il bilico al PSG, cosa c’è di vero sulla “trattativa” con il Napoli: il retroscena

Nonostante una stagione da assoluto protagonista, Gianluigi Donnarumma non ha ancora un’intesa con il Paris Saint-Germain per l’estensione contrattuale: è possibile un approdo al Napoli?

Gigio Donnarumma è stato protagonista indiscusso della stagione storica del PSG: il portiere italiano ha trascinato i ragazzi di Luis Enrique alla vittoria della prima storica Champions League e del primo triplete nella storia del club a suon di interventi sensazionali e freddezza sui calci di rigore. Come mai allora si continua a non trovare un accordo sull’estensione contrattuale del portiere?

Cosa succede con Donnarumma? Vari club osservano interessati

Come riportato da SportMediaset, la dirigenza del Paris Saint-Germain incontrerà Enzo Raiola, agente dell’estremo difensore campano, durante il Mondiale per Club a Los Angeles. La priorità delle parti è proseguire il rapporto professionale, cercando di trovare un’intesa sul rinnovo. Benché ci sia ottimismo, non è assicurato che la fumata bianca arrivi presto.

Il contratto di Donnarumma scade nel 2026 e, per questo, la possibilità di ingaggiarlo a spese notevolmente ridotte o addirittura a parametro zero è un sogno che fa gongolare tanti club. Tra gli interessati figurano la Juventus e nelle scorse settimane si parlava anche di Napoli: con il rinnovo di Meret, però, è improbabile che gli azzurri vadano alla ricerca di un nuovo portiere.