“Dialogo in corso tra i club”, sarà addio al Napoli dopo lo Scudetto: la decisione

Il Napoli è pronto a cedere un noto calciatore nelle prossime settimane. Di seguito le ultimissime sulla trattativa.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro è al centro di alcune vicende di mercato attraverso le quali starebbe cercando di rinforzare la propria rosa. Al tempo stesso, però, il club azzurro è costretto a cedere alcuni calciatori, i quali sono ormai out dal progetto. Tra questi, è presente Cyril Ngonge, sempre più lontano dalla Campania.

Ngonge lontano da Napoli: c’è il Torino sulle sue tracce

In casa Napoli è in corso una piccola rivoluzione. Il club azzurro, dopo la vittoria dello Scudetto, è alle prese con il calciomercato estivo. Attraverso quest’ultimo, la società starebbe provando a rinforzare la squadra. Le operazioni, però, non saranno solo in entrata vista la necessità di cedere anche alcuni uomini.

Come riportato da “TuttoSport” ad oggi uno dei nomi più caldi è quello di Cyril Ngonge. Quest’ultimo, è sempre più lontano da Napoli ancor più dopo l’interessamento del Torino. Il club granata, infatti, starebbe pensando proprio all’esterno belga per rinforzare la squadra.

In modo particolare, l’interesse del club granata sarebbe aumentato con l’avvento di Marco Baroni in panchina. L’allenatore italiano stravede per Ngonge, motivo per il quale è possibile ipotizzare una trattativa nelle prossime settimane. Prima di procedere, però, bisognerà capire la valutazione del Napoli.