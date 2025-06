Dalla Turchia annunciano, la risposta di Osimhen è arrivata: l’incredibile scenario

Il futuro di Victor Osimhen si sta pian piano delineando. Di seguito le ultimissime sull’attaccante del Napoli.

La telenovela che ha come protagonisti Osimhen e il Napoli non è ancora terminata. Il rapporto tra calciatore e club è ormai deteriorato da tempo, motivo per il quale c’è stata la cessione (seppur a titolo temporaneo) al Galatasaray. Ora, però, è il momento della verità: l’addio definitivo. Sulle tracce del nigeriano ci sarebbe sempre il club turco che però è costretto a fare i conti con una risposta inattesa.

Osimhen al Galatasaray: “Ho bisogno di tempo per decidere”

Victor Osimhen continua a tenere in ballo il Napoli e non solo. Il club azzurro, a distanza di un anno, è costretto a fare ancora i conti con la situazione legata al nigeriano. Quest’ultimo, è a caccia di un nuovo club che però dovrà acquistarlo a titolo definitivo nelle prossime settimane.

Sulle sue tracce ci sarebbe (ancora una volta) il Galatasaray, sempre più disposto ad assecondare le richieste del giocatore. Come riportato dal quotidiano “Sabah” c’è un contatto costante tra la società e il giocatore. Il club turco sarebbe pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 15 milioni di euro a stagione più altri 10 milioni tra sponsor e pubblicità.

L’ultima parola, però, spetta al giocatore. Quest’ultimo, infatti, avrebbe risposto a tale corteggiamento con una frase molto netta: “Ho bisogno ancora di tempo. Datemi una settimana”. La frase è molto chiara, ma apre uno scenario incredibile come spesso accade per le vicende che hanno come protagonista l’ex Lille.