“Rinnovo ad un passo”, atteso l’annuncio ufficiale: si legherà al Napoli per i prossimi anni

La programmazione della prossima stagione non passa solo per i colpi in entrata: in primis è necessario valutare la rosa attualmente a disposizione tra permanenze, rinnovi e scadenze, così come eventuali cessioni.

Il Napoli sta compiendo valutazioni minuziose su ogni elemento a disposizione di Antonio Conte. Vari giocatori sono in scadenza di contratto a fine giugno o a giugno 2026 e, per evitare partenze obbligate e inattese, sono necessarie trattative costanti e convincenti per mettere a punto i rinnovi di contratto.

Meret rinnova la prossima settimana: il motivo del ritardo

Nonostante si parlasse di intesa trovata da varie settimane, se non mesi, la firma e l’annuncio ufficiale del rinnovo di Alex Meret non sono mai arrivati. Stando al Corriere dello Sport, però, la settimana prossima sarà quella decisiva e si metterà la parola “fine” a tale questione prolungatasi nel tempo.

Il motivo dietro al ritardo degli annunci (previsti tra fine maggio e la settimana scorsa) sono legati alla convocazione in Nazionale. Gli impegni con l’Italia hanno avuto la priorità per il numero 1 partenopeo, vista la situazione difficoltosa. Ora, però, arriva il rinnovo: Meret e il Napoli proseguiranno insieme.

La storia di questo matrimonio è stata molto turbolenta: da alternanze, passando per vari errori e critiche feroci, ora il friulano è davvero una garanzia della difesa azzurra. Le sue prestazioni sono risultate decisive per la vittoria dello Scudetto e mister Conte farà ancora affidamento su di lui per provare a ripetersi e continuare a competere su vari fronti.