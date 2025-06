Nuovo top player in arrivo? Dopo De Bruyne tutto è possibile: il nome fa impazzire i tifosi!

Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di uno dei giocatori più importanti del panorama calcistico mondiale come De Bruyne, il Napoli potrebbe convincere un altro super nome a vestire la maglia azzurra.

Il grande prestigio internazionale arrivato con la vittoria del campionato, assieme alla presenza di un personaggio blasonato come Antonio Conte, ha permesso al Napoli di risultare molto competitivo sul mercato, accostando vari nomi importanti ai colori azzurri. Il primo su tutti è stato Kevin De Bruyne, già ufficializzato dal club. Tuttavia, potrebbe non essere l’unico grande nome dell’estate.

Nusa più di una suggestione: il Napoli ci prova da tempo

Un altro giocatore di primo livello che potrebbe arrivare al Napoli è Antonio Nusa, esterno norvegese del Lipsia. I primi contatti tra le parti risalgono a un anno fa, come segnalato da Il Mattino. Nonostante la difficoltà nel convincere il club proprietario del cartellino, il possibile sì del giocatore potrebbe stravolgere la situazione.

Oltre a sondaggi e tentativi di corteggiamento, però, mancano ancora mosse importati. Per questo motivo, è lecito aspettarsi un affondo concreto e non è affatto scontata una fumata nera per un obiettivo di mercato così importante.

Chi è Antonio Nusa

Nato nel 2005, Antonio Nusa è un nome già molto noto nel mondo del calcio nonostante la giovanissima età. Affacciatosi al panorama calcistico con la maglia dello Stabaek, club nordico in cui ha mosso i primi calci al pallone, ha subito messo in mostra le sue potenzialità. Gli scout del Club Brugge lo hanno notato e prelevato nel 2021, godendosi le sue prestazioni di primo livello per ben tre stagioni e mezzo. Poi, nello scorso calciomercato estivo, arriva la chiamata dell’RB Lipsia, che spende 21 milioni di euro per portarlo in Bundesliga.

Il percorso del ventenne è caratterizzato da una parola chiave: crescita. Infatti, la militanza nei club belga e tedesco gli ha permesso di crescere senza eccessive pressioni e in maniera costante ma graduale, vivendo giorno per giorno in realtà ben rinomate per i propri successi nella valorizzazione dei giocatori.

Tanti italiani potrebbero ricordare Nusa per il gol segnato nel recente match Norvegia-Italia 3-0, costata carissimo all’ex CT e mister partenopeo, Luciano Spalletti. Un bolide che ha trafitto Donnarumma, sunto di eccellenti abilità nel dribbling e nelle conclusioni: quest’anno sono arrivati 5 gol e 6 assist con la maglia del proprio club. Sicuramente le richieste sono alte e lui ha ancora tanto da migliorare, ma il Napoli potrebbe rappresentare la meta ideale per la sua esplosione calcistica.