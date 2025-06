Nuovo nome a sorpresa per il Napoli: piace il baby-talento della Serie B

In queste prime settimane si sono susseguite tantissime voci di mercato in casa Napoli, con tanti nomi blasonati accostati agli azzurri, così come qualche scommessa interessante.

Il Napoli è super protagonista del mercato in queste prime settimane di accostamenti e rumors vari. Oltre ai nomi importanti come l’ufficiale De Bruyne e altri accostamenti stellari quali Leao, David e Gyokeres, non mancano nomi curiosi e poco conosciuti, a confermare la linea societaria di investimenti mirati anche alla valorizzazione dei giocatori.

Il Napoli vuole rinforzare la porta: occhi su Mascardi dello Spezia

In attesa del rinnovo di Alex Meret, annunciato e atteso da ormai un paio di mesi, il ruolo del portiere è ricco di punti interrogativi. Il reparto del Napoli è un vero e proprio rebus: Scuffet tornerà al Cagliari dopo il prestito, mentre Caprile ha voglia di giocare (tra riscatto oppure nuova partenza). Per questo motivo, gli azzurri si stanno guardando intorno.

Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, al Napoli piace Diego Mascardi, portiere classe 2006 dello Spezia. al quale è legato da un contratto fino al 2028. Si tratta certamente di un nome poco conosciuto e poco impiegato fra i grandi, ma è noto come giocatore di grandissima prospettiva e il Napoli potrebbe farlo crescere in casa e dargli la possibilità di vivere in uno spogliatoio competitivo.

Chi è Diego Mascardi

Nativo di Carrara, Mascardi è un profilo molto giovane: è un classe 2006 (19 anni a settembre). Si tratta di un profilo che ha sempre vissuto nell’ambiente dello Spezia: frutto del settore giovanile ligure, è stato prima il portiere titolare dell’under17 del club, per poi diventare numero 1 dello Spezia Primavera, militante in Primavera 2 (nello stesso gruppo del Napoli Primavera promosso in massima serie).

Non è ancora chiaro se Mascardi rappresenterebbe un rinforzo proprio per il settore giovanile partenopeo o se addirittura potrebbe essere reclutato per la prima squadra: c’è molta curiosità intorno a questo nome lontano dai radar. Di certo il lavoro di scouting del club è risultato fondamentale per accostare questo profilo al club Campione d’Italia: tra dubbi e incertezze, bisogna capire se il matrimonio fra le parti si farà.