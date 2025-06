Presentazione De Bruyne, due ipotesi al vaglio del Napoli: ecco cosa filtra

Sia sul Napoli che su De Bruyne bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Il Napoli di Antonio Conte ha chiuso quello che, molto probabilmente, sarà il colpo di questa sessione estiva di calciomercato. Il club partenopeo, dopo le consuete visite mediche, ha ufficializzato l’ingaggio di Kevin De Bruyne.

Il centrocampista belga, di fatto, si è legato al Napoli per le prossime due stagioni, più un’opzione per il terzo. Tra i tifosi azzurri, ovviamente, c’è tantissimo entusiasmo per l’arrivo di Kevin De Bruyne. Proprio sulla possibile presentazione dell’ex calciatore del Manchester City, dunque, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Napoli, ecco le ultime novità sulla presentazione di De Bruyne: gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, il Napoli sta valutando due ipotesi per organizzare questo evento così importante. La prima riguarda una possibile presentazione nel corso del primo ritiro estivo di quest’anno, ovvero a Dimaro.

La seconda possibilità, ovviamente, è quella di farla a Napoli. Nei prossimi giorni, visto che De Bruyne è adesso in vacanza, sapremo sicuramente qualcosa in più su come sarà presentato il calciatore ai tifosi azzurri. Nel frattempo, però, è già acquistabile una maglia dedicata proprio all’arrivo del belga nel team partenopeo.