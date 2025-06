Musah al Napoli, arriva la decisione improvvisa: sta accadendo in queste ore

Il Napoli è sulle tracce di Yunus Musah. Nelle ultime ore, però, sarebbe arrivata una decisione improvvisa legata all’affare.

Sono giorni molto in casa Napoli. Il club azzurro, dopo aver ufficializzato gli acquisiti di De Bruyne e Marianucci, è pronto a mettere a segno un altro colpo. Quest’ultimo, sarebbe rappresentato da Yunus Musah, attualmente di proprietà del Milan. Nelle ultimissime ore, è arrivata una decisione molto importante legata proprio alla trattativa tra rossoneri e azzurri.

Musah-Napoli, riflessioni in corso: affare in stand-by

Il Napoli è pronto a mettere a segno un altro colpo importante. Negli ultimi giorni, il club azzurro starebbe pensando a Yunus Musah, calciatore di proprietà del Milan ma fuori dal progetto dei rossoneri. L’ex Valencia vanta qualità ottimali per il gioco di Antonio Conte, ancor più grazie alla duttilità dimostrata nel corso degli anni.

Infatti, il Napoli avrebbe già raggiunto un principio di accordo con il Milan. Il passaggio da Milano alla Corte del Vesuvio dovrebbe diventare realtà grazie ad una cifra importante: circa 25 milioni di euro. Infatti, al momento, l’accordo è stato bloccato proprio a tali cifre.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il Napoli però avrebbe messo in stand-by l’operazione. Il club azzurro, infatti, si sarebbe preso qualche giorno di tempo per riflettere proprio sulle cifre. L’ultima parola, ovviamente, spetterà ad Aurelio De Laurentiis che deciderà se investire o meno sul calciatore statunitense.