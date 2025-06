Mercato Napoli, seconda offerta rifiutata: trattative alle strette

La seconda offerta posta dal Napoli non ha soddisfatto le richieste del club, ora la trattativa è alle strette e l’affare si complica

Continua il pressing del Napoli per aggiudicarsi nuovi colpi in vista della prossima stagione. Manna in queste ore è al lavoro per soddisfare le richieste e soprattutto le premesse ribadite dalla società ad Antonio Conte. Il tecnico ha spiegato di come ha avuto rassicurazioni in vista del mercato, con l’attesa che ora cresce a dismisura per scoprire chi vestirà la maglia azzurra.

Dopo aver – parzialmente perché ci saranno altri colpi – ricoperto il vuoto a centrocampo con l’arrivo di Kevin De Bruyne, ora il Napoli mira a rinforzare altri reparti fondamentali per realizzare una squadra ben strutturata. C’è uno Scudetto da difendere e una Champions League da onorare, non bisogna farsi trovare impreparati.

Napoli, trattativa dura per Juanlu: seconda offerta rifiutata

Nella giornata di ieri il Napoli ha presentato la prima offerta al Siviglia per aggiudicarsi Juanlu Sanchez, calciatore classe ’03 con immenso potenziale e grande duttilità. Il club andaluso però ha rispedito l’offerta al mittente, in quanto si aggirava attorno i 15 milioni.

Come riportato da El Desmarque, il Siviglia ha rifiutato anche la seconda offerta arrivata dai campioni d’Italia. Si tratta di una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, che però non ha soddisfatto gli spagnoli.

Intanto il Napoli si è accertato di avere la parola del calciatore, con il ‘sì’ già strappato e un accordo per un contratto fino al 2030: gli azzurri hanno ora fretta di chiudere la trattativa. La situazione è da monitorare, con i partenopei che presto porranno un’ulteriore offerta, cercando stavolta di chiudere il colpo. Juanlu è una richiesta di Conte per via della sua capacità di giocare da terzino, esterno o addirittura ala.