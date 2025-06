De Bruyne svela perché ha scelto il Napoli: la rivelazione ai canali ufficiali – VIDEO

Il centrocampista belga ha rilasciato un’intervista esclusiva ai canali social della squadra, svelando il motivo per cui ha scelto proprio i partenopei per la sua nuova esperienza

Kevin De Bruyne ha rilasciato una piccola intervista, la prima con la maglia del Napoli. Parole ufficiali da parte del centrocampista belga che ha fatto sognare i tifosi partenopei in queste ore. Dopo giorni consecutivi di rumors, il suo arrivo è stato confermato, fino alla firma sul contratto e l’inizio di una nuova incredibile avventura.

Un colpo da sogno per tutta la Serie A, che ha messo in evidenza come il Napoli sia ormai diventato una potenza assoluta e che sia scelto anche da fuoriclasse assoluti come il 33enne. Dopo 10 anni a Manchester, De Bruyne è sbarcato in Italia e lo ha fatto scegliendo di indossare di nuovo la maglia azzurra, quella che gli permetterà di scendere in campo allo stadio Maradona.

De Bruyne e la scelta sul Napoli: il centrocampista svela la sua decisione

Un’affermazione importante quella del club di De Laurentiis, che ha dimostrato di aver cambiato l’egemonia del calcio italiano. Niente Juventus, Milan o Inter, la scelta di De Bruyne è stata il Napoli. Proprio il belga, nel corso dell’intervista ha svelato il motivo:

“Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. Penso che sia il progetto giusto per me e mi impegnerò affinché possa dare il mio contributo per vincere”.

Subito dopo ha aggiunto:

“Loro sono la squadra che ha vinto lo Scudetto, a me piace vincere e odio perdere. Penso che insieme possiamo fare grandi cose, per me era un bel progetto e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi“.

Nessun dubbio, dunque per De Bruyne, che ha sposato da subito l’idea di un progetto vincente e solido. Napoli è pronta a inondarlo di tutto il calore che è in grado di donare.