Dalla Spagna c’è l’annuncio: “Accordo ad un passo”, il Napoli accoglierà un nuovo calciatore!

Il Napoli è tra le squadre più attive sul mercato in entrata. Il club azzurro, infatti, è pronto a mettere a segno l’ennesimo colpaccio.

Sono giorni molto intensi per il Napoli e in modo particolare per il DS Manna. Quest’ultimo, ormai è sempre più immischiato nelle vicende di calciomercato, attraverso le quali verrà costruita una squadra all’altezza. Nelle ultime ore, infatti, il club azzurro avrebbe deciso di virare su un noto profilo. Quest’ultimo, arriva dalla Spagna ed è pronto a misurarsi nel campionato italiano.

Juanlu al Napoli, il Siviglia ha già il sostituto: le ultime

Il Napoli è pronto a mettere a segno un nuovo colpo di mercato. Il club azzurro starebbe pensando di rinforzare ulteriormente il reparto difensivo. attraverso il quale verranno costruiti i successi del domani. Infatti, il DS Manna (tenendo sempre conto delle richieste di Conte) avrebbe messo nel mirino un profilo importantissimo.

Si tratta di Juanlu Sanchez, difensore del Siviglia ma ormai ad un passo dal Napoli. La trattativa tra i due club prosegue spedita, motivo per il quale nelle prossime ore potrebbe arrivare la chiusura definitiva. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Spagna, con “Mundo Deportivo” che ha sottolineato la voglia del club andaluso di cedere il proprio giovane ai partenopei.

Al momento, le richieste non sono state ancora raggiunte però si respira un pacato ottimismo. Infatti, secondo il quotidiano spagnolo, l’affare potrebbe chiudersi per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Napoli, per ora, non è ancora arrivato a 20 milioni, motivo per il quale potrebbe esserci un accordo al ribasso.