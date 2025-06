“Dalla Juventus al Napoli”, ora l’affare è in stand-by: la mossa di Tudor spiazza il DS Manna!

Il Napoli lavora da tempo per ingaggiare un noto calciatore della Juventus. Quest’ultima, però, avrebbe cambiato i propri piani nelle ultime ore.

Il Napoli lavora sul mercato ininterrottamente. In modo particolare, il club azzurro starebbe puntando un noto calciatore della Juventus per rinforzare la squadra. Infatti, da tempo, il DS Manna è sulle tracce di un pilastro bianconero. Nelle ultime ore, però, la scelta di Igor Tudor avrebbe complicato e non poco i piani azzurri.

Tudor blinda Gatti: salta l’affare con il Napoli?

Il Napoli rischia di perdere un noto obiettivo di mercato. Infatti, da diverso tempo, gli azzurri starebbero seguendo Federico Gatti. Quest’ultimo, è un difensore della Juventus che però potrebbe cambiare maglia nel corso del mercato estivo, o almeno l’idea iniziale sembrava potesse essere questa.

In realtà, poi, la scelta della dirigenza bianconera di puntare su Igor Tudor avrebbe cambiato le carte in tavola. Come riportato da “TuttoSport” il tecnico croato ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027 e assieme alla firma avrebbe “condiviso” alcuni punti fermi. Tra questi, ci sarebbe proprio Federico Gatti che a questo punto potrebbe diventare un nuovo leader bianconero.

Tutto ciò, ovviamente, cambia i piani del Napoli. Infatti, la trattativa con la Juventus potrebbe concludersi ancor prima di entrare nella sua fase cruciale. A questo punto, infatti gli azzurri potrebbero esser costretti a cambiare totalmente obiettivo per la difesa.