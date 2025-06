Chiesa-Napoli, il calciatore ha deciso il proprio futuro: l’ultima ora non lascia più dubbi

Il Napoli è sulle tracce di Federico Chiesa. Intanto, il calciatore ha deciso il proprio futuro in vista della prossima stagione.

Il Napoli è tra i club più attivi sul mercato, con il DS Manna che starebbe seguendo diversi profili. In modo particolare, però, si sta provando a rinforzare il reparto offensivo. Quest’ultimo, potrebbe avere un nuovo interprete: Federico Chiesa. Il calciatore, ex Juventus, ha deciso il proprio futuro in vista della nuova annata.

Chiesa dice addio al Liverpool: il Napoli è alla finestra

Il futuro di Federico Chiesa non sarà in Premier League. Dopo una sola stagione e poche, pochissime presenze con la maglia dei Reds, l’ex Juventus è pronto a lasciare l’Inghilterra. Quella che doveva essere l’annata del rilancio, in realtà si è tramutata nell’ennesima stagione negativa, compilando così i piani futuri.

Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo “X” il desiderio di Chiesa sarebbe quello di lasciare il Liverpool per tornare ad essere protagonista altrove. Il rapporto con il club è ottimo, ma l’italiano non è affatto felice del minutaggio ottenuto durante i mesi passati.

Ad oggi, la priorità rimane il ritorno in Italia, con il Napoli che continua ad essere in pole position. Infatti, il club azzurro ha avviato i primi contatti per essere informato sulla vicenda, ma ad oggi non c’è una vera e propria trattativa. Le prossime settimane saranno cruciali per capire il futuro del giocatore.