Blitz del Napoli per l’esterno, ora il super colpo diventa possibile: distanza minima!

Il Napoli è alla ricerca di un esterno che possa colmare il vuoto lasciato dalla partenza invernale di Khvicha Kvaratskhelia. Tra i vari nomi sondati, presto il Napoli effettuerà un tentativo concreto.

Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo che possa completare l’attacco insieme a Romelu Lukaku e alla coppia Politano/Neres. Sono vari i nomi accostati per la fascia sinistra, ma il club ha un nome come priorità e vorrebbe effettuare un tentativo per portarlo alla corte di mister Antonio Conte.

Tentativo in arrivo per Lookman: distanza colmabile tra Napoli e Atalanta

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe determinato a effettuare un tentativo per l’acquisto di Ademola Lookman. Il giocatore nigeriano è in uscita dall’Atalanta e piace a vari club in Premier League e ne LaLiga. La volontà del giocatore è quella di intraprendere una nuova avventura e la maglia azzurra potrebbe certamente dare lui nuovi stimoli sul piano sportivo.

La richiesta economica della Dea è di 60 milioni di euro, mentre la dirigenza partenopea guidata da Giovanni Manna si spinge fino a 50 milioni e difficilmente si implementerà questa possibile offerta. La speranza del club campano è quella di trovare un punto d’incontro fra le parti, cercando al contempo di strappare anche il sì del giocatore per avere il coltello dalla parte del manico e far sì che gli orobici possano venire incontro alla proposta del Napoli. Tra qualche giorno potrebbe esserci un blitz decisivo che potrebbe dare il via a concrete negoziazioni.