Serve un’offerta “stellare”: il Napoli ci prova per il vice-Lukaku

Serve il vice-Lukaku e il Napoli è alla ricerca di un nome importante: bisogna rinforzare la rosa in vista della Champions League

Giovanni Manna non si ferma a De Bruyne, ma tenta il colpaccio dalla Serie A: l’ultima notizia rivelata dal Mattino fa sognare i tifosi azzurri.

Infatti, secondo il quotidiano, il ds avrebbe chiesto all’Atalanta informazioni per Mateo Retegui, capocannoniere del campionato italiano e centravanti della Nazionale. L’attaccante piace molto al club azzurro, ma la valutazione al momento è molto alta.

“I bergamaschi considerando il classe 1999 incedibile. Nel caso c’è Scamacca. E in ogni caso, Percassi ha lasciato intendere che la valutazione dell’italo-argentino è stellare: quasi 60 milioni”

Non è detto che il Napoli abbandoni la pista Retegui sin da subito, senza riprovarci nelle prossime settimane. Chiaramente il ds Manna si guarda attorno per cercare il miglior attaccante da offrire ad Antonio Conte. Per lottare in campionato e in Champions servirà un vice-Lukaku all’altezza. In quest’ottica, rientra nelle discussioni anche Lucca, centravanti dell’Udinese e idea concreta della società azzurra.