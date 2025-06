ESCLUSIVA – L’esterno del Napoli si accasa al Lecce, operazione a sorpresa in chiusura: la conferma

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un giocatore che può andare al Lecce.

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è di fatto il club del campionato di Serie A più attivo in sede di calciomercato. Basta pensare sia all’arrivo di Luca Marianucci che, soprattutto a quello di Kevin De Bruyne.

Il calciatore belga, infatti, è da ieri un calciatore del Napoli. Tuttavia, oltre a quello in entrata, in casa partenopea bisogna registrare una nuova notizia sul mercato in uscita.

Napoli, un giocatore può andare al Lecce di Eusebio Di Francesco: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione di spazionapoli.it, dopo il prestito a Venezia, Alessio Zerbin è finito nel mirino di diverse squadre del campionato di Serie A. Tra queste, dunque, bisogna sicuramente il Lecce, soprattutto dopo l’ingaggio di Eusebio Di Francesco come nuova guida tecnica.

Alessio Zerbin, infatti, ha sempre fatto bene con l’ex tecnico della Roma, sia a Frosinone che, per l’appunto, a Venezia. Il Lecce, dunque, è tra le pretendenti dell’esterno del Napoli anche se, ovviamente, non lo prenderà con un prestito secco. Lo stesso agente del calciatore ha infatti ribadito in alcune recenti interviste di come le stagioni dei prestiti siano finite.